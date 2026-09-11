Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Couleur do Brazil Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Couleur do Brazil

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Plongez dans un univers musical unique où Pop, Jazz et Folk se rencontrent autour de reprises personnalisées de standards connus et actuels. .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00

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English :

L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Couleur do Brazil Biarritz a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Biarritz