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Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Couleur do Brazil Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

samedi 26 septembre 2026 · Sofitel Biarritz Le Miramar · Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Couleur do Brazil Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Sofitel Biarritz Le Miramar
Adresse
13 Rue Louison Bobet
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Couleur do Brazil

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Plongez dans un univers musical unique où Pop, Jazz et Folk se rencontrent autour de reprises personnalisées de standards connus et actuels.   .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00 

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English :

L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Couleur do Brazil Biarritz a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Biarritz

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