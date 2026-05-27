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Les rendez-vous nature Balade boisée à Roscouré Combrit

Les rendez-vous nature Balade boisée à Roscouré Combrit lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Rue de Mortemart

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif :

Combrit

Les rendez-vous nature Balade boisée à Roscouré

Rue de Mortemart Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-07-13

Bois, mer ou rivière ? Pourquoi choisir ? Le bois de Roscouré offre tout ! Au cours d’une balade vous pourrez découvrir des paysages changeant aux rythmes des marées ; des sentiers et des arbres qui vous révèleront l’histoire des lieux.

4 km de balade.

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Sur réservation.   .

Rue de Mortemart Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement Les rendez-vous nature Balade boisée à Roscouré Combrit a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden

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