Les rendez-vous nature Balade boisée à Roscouré Combrit
Les rendez-vous nature Balade boisée à Roscouré Combrit lundi 13 juillet 2026.
Combrit
Les rendez-vous nature Balade boisée à Roscouré
Rue de Mortemart Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-13
Bois, mer ou rivière ? Pourquoi choisir ? Le bois de Roscouré offre tout ! Au cours d’une balade vous pourrez découvrir des paysages changeant aux rythmes des marées ; des sentiers et des arbres qui vous révèleront l’histoire des lieux.
4 km de balade.
Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.
Sur réservation. .
Rue de Mortemart Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English :
L’événement Les rendez-vous nature Balade boisée à Roscouré Combrit a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden
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