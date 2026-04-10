Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantes sauvages en kayak Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon

La Jaille-Yvon

Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantes sauvages en kayak

Anjou Sport Nature 1, route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-08-23

Découverte, en kayak, des plantes sauvages de l’Espace Naturel Sensible de la vallée de la Mayenne, le dimanche 14 juin 2026 à 10h.

Après une prise en main du kayak, partez au fil de l’eau. Voguer sur la rivière permettra de s’apaiser et de s’ouvrir aux sens, bien utiles pour rencontrer les plantes. La balade sera commentée par Noëlle Piquet de Nature et Simples durant laquelle elle abordera des spécificités du milieu de la ripisylve et des enjeux de la cueillette sauvage. Vous identifierez quelques plantes avec des critères de reconnaissance permettant de devenir autonome. Leurs usages traditionnels, leurs vertus pour le bien-être et leurs usages en cuisine seront également abordés. La balade se clôtura par une dégustation d’une boisson sauvage . .

Anjou Sport Nature 1, route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the wild plants of the Espace Naturel Sensible de la Vallée de la Mayenne by kayak, Sunday June 14, 2026 at 10am.

L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantes sauvages en kayak La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu