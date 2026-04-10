Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration Nature Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon
Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration Nature Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon vendredi 9 octobre 2026.
La Jaille-Yvon
Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration Nature
Anjou Sport Nature 1, route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09 12:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Découvrez en autonomie et en famille, l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Saint-Aubin tout au long d’un parcours agrémenté d’activités nature et ludiques ! Le mercredi 9 septembre 2026 à 10h.
Tel un explorateur, collectez vos petits trésors tout au long de cette exploration naturaliste afin de repartir avec un merveilleux souvenir ! Chaque famille part avec un sac contenant du matériel nécessaire aux activités ainsi qu’un roadbook. La distance du parcours est de 3 km. .
Anjou Sport Nature 1, route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com
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English :
Discover the Espace Naturel Sensible de l’étang de Saint-Aubin on your own, with the whole family, along a trail filled with nature and fun activities! Wednesday, September 9, 2026 at 10 a.m.
L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration Nature La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu
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