Les P’tites Pépites Echappée canoë La-Jaille-Yvon La Jaille-Yvon
Les P’tites Pépites Echappée canoë La-Jaille-Yvon La Jaille-Yvon mardi 18 août 2026.
La Jaille-Yvon
Les P’tites Pépites Echappée canoë La-Jaille-Yvon
Route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire
Tarif : 14.4 – 14.4 – 14.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:45:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Sortie canoë sur la rivière Mayenne.
Prenez le temps de découvrir la rivière autrement grâce à notre randonnée kayak en autonomie au départ de Daon avec Anjou Sport Nature. Embarquez pour une descente sur la Mayenne, au cœur d’un environnement naturel préservé, entre paysages verdoyants, faune
sauvage et patrimoine fluvial.
À votre rythme, laissez-vous porter par le courant et profitez d’un moment de détente au fil de l’eau.
Savoir nager est obligatoire.
Mardi 18 août à 14h45
Durée 1h
14,40€ adulte et 10,40€ enfant (6-11 ans)
Accessible dès 6 ans (accompagné d’un adulte)
Réservation obligatoire (attention jauge limitée).
RDV à la Jaille-Yvon avec Anjou Sport Nature qui nous acheminera pour un départ en canoë depuis Daon .
Route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites P%E9pites events organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a canoeing outing on the Mayenne River.
L’événement Les P’tites Pépites Echappée canoë La-Jaille-Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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