Les P’tites Pépites Une ferme qui cultive la poésie La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon
Les P’tites Pépites Une ferme qui cultive la poésie La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon mardi 11 août 2026.
La Jaille-Yvon
Les P’tites Pépites Une ferme qui cultive la poésie La Jaille-Yvon
360 route Cussé La Jaille-Yvon Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée d’une ferme florale l’étang de Papi , à la Jaille-Yvon.
Au coeur d’un écrin de nature empli de souvenirs, Charlène vous accueille dans sa ferme florale à la Jaille-Yvon, l’Étang de Papi qui s’étend sur 6 hectares. Nouvellement installée, la jeune agricultrice vous emmènera à travers ses plantes et fleurs cultivées, dans un univers où la nature et les fleurs sont à l’honneur. Un temps convivial clôturera cette découverte atypique !
Mardi 11 août à 15h
Durée 2h
10€ participant
Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .
360 route Cussé La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of a flower farm, l?étang de Papi , in La Jaille-Yvon.
L’événement Les P’tites Pépites Une ferme qui cultive la poésie La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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