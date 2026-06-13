Les P’tites Pépites La nature dans le mille ! La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon mardi 4 août 2026.

La Jaille-Yvon

Les P’tites Pépites La nature dans le mille ! La Jaille-Yvon

Route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : 11.2 – 11.2 – 11.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:45:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Initiation au tir à l’arc proposée par Anjou Sport Nature, à la Jaille-Yvon.

Dans un cadre naturellement agréable et boisé, venez essayer une activité originale, le tir à l’arc. Ce sera l’occasion de découvrir ce jeu de cible et de retrouver, le temps de cette initiation, son âme d’enfant en se mettant dans la peau d’un Robin des Bois. Vous aimerez ce moment sportif et convivial de cette activité de pleine nature, l’un de celles proposées par la base de loisirs multi-activités Anjou Sport Nature.

Vendredi 8 août RDV à 14h45 pour un début d’activité à 15h

Durée 1h

11,20€ personne

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites P%E9pites events organized by the Anjou Bleu Tourist Office, Anjou Sport Nature is offering an introductory archery session in La Jaille-Yvon.

L’événement Les P’tites Pépites La nature dans le mille ! La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu