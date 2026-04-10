Les Rendez-vous Nature en Anjou Navigation sur la Mayenne Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon
Les Rendez-vous Nature en Anjou Navigation sur la Mayenne Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon samedi 11 juillet 2026.
La Jaille-Yvon
Les Rendez-vous Nature en Anjou Navigation sur la Mayenne
Anjou Sport Nature 1, route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Une expérience unique pour découvrir la faune et la flore de nos Basses Vallées Angevines, le samedi 11 juillet 2026 à 10h.
La Mayenne vous ouvre ses flots, les écluses ponctuent votre balade nautique et les berges dévoilent leurs secrets ! .
Anjou Sport Nature 1, route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com
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English :
A unique experience to discover the flora and fauna of our Basses Vallées Angevines, on Saturday, July 11, 2026 at 10am.
L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Navigation sur la Mayenne La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu
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