Les Rendez-vous Nature en Anjou Navigation sur la Mayenne Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon

La Jaille-Yvon

Les Rendez-vous Nature en Anjou Navigation sur la Mayenne

Anjou Sport Nature 1, route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Une expérience unique pour découvrir la faune et la flore de nos Basses Vallées Angevines, le samedi 11 juillet 2026 à 10h.

La Mayenne vous ouvre ses flots, les écluses ponctuent votre balade nautique et les berges dévoilent leurs secrets ! .

Anjou Sport Nature 1, route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com

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English :

A unique experience to discover the flora and fauna of our Basses Vallées Angevines, on Saturday, July 11, 2026 at 10am.

L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Navigation sur la Mayenne La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu