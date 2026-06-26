Animation Je pêche mes premiers poissons La Jaille Yvon La Jaille-Yvon
vendredi 24 juillet 2026 · La Jaille-Yvon
Informations pratiques
La Jaille-Yvon
Animation Je pêche mes premiers poissons La Jaille Yvon
1 Route de la Mayenne La Jaille-Yvon Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Je pêche mes premiers poissons , animation proposée au Lion d’Angers le vendredi 24 juillet 2026.
Animation Je pêche mes premiers poissons , au Lion d’Angers le vendredi 24 juillet de 9h30 à 12h.
Initiation à la pêche pour les jeunes ou les adultes. Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons !
Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !
Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.
Le matériel et le droit de pêche sont fournis.
Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.
12€ par personne , sur réservation. .
1 Route de la Mayenne La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
I’m Catching My First Fish, an activity offered at Le Lion d’Angers on Friday, July 24, 2026.
L’événement Animation Je pêche mes premiers poissons La Jaille Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à La Jaille-Yvon (Maine-et-Loire)
- Les Rendez-vous Nature en Anjou Navigation sur la Mayenne Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon 11 juillet 2026
- Les P’tites Pépites La nature dans le mille ! La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon 4 août 2026
- Les P’tites Pépites Une ferme qui cultive la poésie La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon 11 août 2026
- Les P’tites Pépites Echappée canoë La-Jaille-Yvon La Jaille-Yvon 18 août 2026
- Les Rendez-vous Nature en Anjou Exploration Nature Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon 9 octobre 2026