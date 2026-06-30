Les Rendez-Vous Pépites Les coulisses d’une crêperie Crêperie Saint-Thomas Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Les Rendez-Vous Pépites Les coulisses d’une crêperie

Crêperie Saint-Thomas 14 Pl. Poul ar Stang Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09

La gourmandise vous attend à la crêperie ST-Thomas qui vous ouvre ses portes le temps d’un après-midi!

Au programme visite de la crêperie, démonstration et dégustation.

Venez découvrir les secrets de fabrication de la pâte à crêpes, vous pourrez ensuite vous exercer au tournage avec l’atelier crêpes et finir par une dégustation qui ravira vos papilles !

Rendez-vous à l’Office de tourisme pour le départ.

Inscription obligatoire nombre de places limitées à 15 personnes maximum. .

Crêperie Saint-Thomas 14 Pl. Poul ar Stang Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English :

L’événement Les Rendez-Vous Pépites Les coulisses d’une crêperie Landerneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS