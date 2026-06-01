Les rendez-vous Pétanque Terrain de pétanque Bellenaves
Les rendez-vous Pétanque Terrain de pétanque Bellenaves vendredi 26 juin 2026.
Bellenaves
Les rendez-vous Pétanque
Terrain de pétanque Rue des jeux Bellenaves Allier
Tarif : 2 – 2 – EUR
2 € par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-06-26
L’Amicale boule bellenavoise vous donne rendez-vous chaque vendredi à 20 heures à partir du 26 juin au terrain de pétanque situé Rue des Jeux pour des parties en doublette durant tout l’été.
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Terrain de pétanque Rue des jeux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 17 69 21
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English :
The Bellenavoise Boules Club invites you to join them every Friday at 8:00 p.m., starting June 26, at the pétanque court on Rue des Jeux for doubles matches throughout the summer.
L’événement Les rendez-vous Pétanque Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule
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