Les rendez-vous Pétanque Terrain de pétanque Bellenaves

Bellenaves

Les rendez-vous Pétanque

Terrain de pétanque Rue des jeux Bellenaves Allier

Tarif : 2 – 2 – EUR

2 € par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

L’Amicale boule bellenavoise vous donne rendez-vous chaque vendredi à 20 heures à partir du 26 juin au terrain de pétanque situé Rue des Jeux pour des parties en doublette durant tout l’été.

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Terrain de pétanque Rue des jeux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 17 69 21

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English :

The Bellenavoise Boules Club invites you to join them every Friday at 8:00 p.m., starting June 26, at the pétanque court on Rue des Jeux for doubles matches throughout the summer.

L’événement Les rendez-vous Pétanque Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule