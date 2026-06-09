Stages cirque & multisports Bellenaves
Stages cirque & multisports Bellenaves lundi 6 juillet 2026.
Bellenaves
Stages cirque & multisports
Centre Omnisports Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Jonglage, acrobatie, équilibre sur objet… une semaine de stage cirque pour les enfants dès 3 ans au Centre Omnisports de Bellenaves ! Places limitées à 14 enfants, inscrivez-vous vite !
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Centre Omnisports Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 03 99 65 sportsetplaisirs03@gmail.com
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English :
Juggling, acrobatics, balancing on objects? a week of circus training for children aged 3 and over at the Centre Omnisports de Bellenaves! Places are limited to 14 children, so register early!
L’événement Stages cirque & multisports Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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