Bellenaves

Stages cirque & multisports

Centre Omnisports Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Jonglage, acrobatie, équilibre sur objet… une semaine de stage cirque pour les enfants dès 3 ans au Centre Omnisports de Bellenaves ! Places limitées à 14 enfants, inscrivez-vous vite !

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Centre Omnisports Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 03 99 65 sportsetplaisirs03@gmail.com

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English :

Juggling, acrobatics, balancing on objects? a week of circus training for children aged 3 and over at the Centre Omnisports de Bellenaves! Places are limited to 14 children, so register early!

L’événement Stages cirque & multisports Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule