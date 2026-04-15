Les rendez-vous publics du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants, Projet H107, Genève

Les rendez-vous publics du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Jeudi 23 avril, 18h45 Projet H107

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:45:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:45:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

_23 avril à 19h | Jeudi du H107 avec Marion Baeriswyl et David Pita Castro (D.C.P)

Marion Baeriswyl et David Pita Castro (D.C.P) sont en résidence de création pour A l’aune, leur prochain projet qui sera présenté aux Scènes du Grütli du 6 au 10 mai 2026. En compagnie des danseureuses Aïcha El Fishawy, Luisa Schöfer, Erin O’Reilly, Simon Ramseier, Laura Gaillard et Timéa Lador, iels seront 3 semaines au Projet H107 pour chercher, explorer et imaginer cette nouvelle pièce.

Performance in situ pour 6 danseureuses, un musicien et un public en promenade le long de l’Aire, À l’aune aborde les notions d’écosystème, de milieu, d’adaptabilité, de réaction et de résonance dans une perspective écologique. Plus d’informations ici: https://grutli.ch/spectacle/a-l-aune

La chorégraphe Marion Baeriswyl et le musicien D.C.P (David Castro Pita) développent un travail artistique en binôme, qui se définit par une pratique de l’attention et donne lieu à des créations interdisciplinaires immersives, qui se déploient en lenteur et questionnent notre rapport au monde. Lié.es par une préoccupation commune sur les enjeux climatiques, iels enquêtent sur leur rapport au tissu du vivant, utilisant le temps comme outil exploratoire, prisme de lecture et déclencheur de sensations. Pour chaque pièce, le duo s’inspire de phénomènes naturels, en basant sa recherche sur des écrits de scientifiques et de philosophes du vivant, et s’entoure d’une équipe d’artistes avec lesquels il développe une complicité qui se construit de projet en projet. https://mb-dcp.ch/

Entrée libre, ouverture des portes à 18h45.

Et ensuite ?

_7 mai à 19h | Jeudi du H107 avec Sofie Dubs / Cie Trans.D

Projet H107 avenue Tilleuls 21 Genève 1203 Saint-Jean et Charmilles Genève https://projeth107.ch/ [{« link »: « https://grutli.ch/spectacle/a-l-aune »}, {« link »: « https://mb-dcp.ch/ »}] https://www.geneve.ch/projet-h107

Les Jeudis du H107 sont des instants laboratoires, des moments d’ouverture, de discussion et de rencontre sur le travail en cours entre les artistes en résidence et le public.

Gaëtan Bhend