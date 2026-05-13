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Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André

Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André jeudi 27 août 2026.

Lieu : Parc de l'Amirauté

Adresse : 15 Rue de la Baie

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel

Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Game, Set et Match ! Venez participer à des minis tournois amicaux de tennis et de padel.

Une petite restauration et une buvette est possible.

Inscription dès le mercredi et sur place.   .

Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 93 11 

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English :

L’événement Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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