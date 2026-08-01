Informations pratiques

Chisseaux

Les rentrées estivales de Chisseaux

Chisseaux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Les Les Rentrées estivales de Chisseaux auront lieu le samedi 29 août 2026. Au programme concert et animations en plein air à 19 h 30 au camping de l’Écluse, avec une soirée moules-frites et une buvette. À 21 h, rendez-vous au stade de Chisseaux pour une séance de ciné plein air

Les Rentrées estivales de Chisseaux auront lieu le samedi 29 août 2026. Au programme concert et animations en plein air à 19 h 30 au camping de l’Écluse, avec une soirée moules-frites et une buvette. À 21 h, rendez-vous au stade de Chisseaux pour une séance de ciné plein air avec le film Les Petites Victoires. La soirée se clôturera par un feu d’artifice à 22 h 30. Événement offert par la mairie de Chisseaux et la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher. .

Chisseaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 90 75

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English :

The Chisseaux Summer Festival will take place on Saturday, August 29, 2026. On the program: an outdoor concert and entertainment starting at 7:30 p.m. at the Écluse campground, featuring a mussels-and-fries dinner and a refreshment stand. At 9:00 p.m., head to the Chisseaux stadium for an outdoor movie screening.

L’événement Les rentrées estivales de Chisseaux Chisseaux a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER