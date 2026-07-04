Les résistantes un évènement théâtral participatif La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Les résistantes un évènement théâtral participatif

Samedi 12 décembre 2026 de 18h à 22h30.

Dimanche 13 décembre 2026 de 16h à 20h30. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-13 20:30:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

Prenez n’importe quel sujet d’histoire, traitez-le sous l’angle du féminin et vous verrez, immanquablement, des choses nouvelles surgir.

Trois résistantes, trois destins croisés une plongée dans le combat des femmes contre le nazisme.



Pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle, crucial, des femmes a longtemps été oublié. Agents de liaison, militantes, sauveteuses ou organisatrices de réseaux clandestins, elles ont été nombreuses à s’engager dans cette armée des

ombres . À travers les portraits de Geneviève de Gaulle, Mila Racine et Lucie Aubrac, Les Résistantes souligne l’importance de leurs actions pour la liberté.



Après le spectacle Léon Blum, une vie héroïque, Philippe Collin, Violaine Ballet et Charles Berling puisent de nouveau dans les podcasts diffusés sur France Inter pour imaginer cette création. Alliant théâtre, radio, dessin et chant, la fresque réunit interprètes et artistes du territoire. Ensemble, ils et elles composent un récit choral où les destins singuliers rejoignent la grande histoire. Une expérience collective dans laquelle le public est invité à participer à travers chansons et débats. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Take any subject in history, treat it from the feminine angle and you’ll inevitably see new things emerge.

L’événement Les résistantes un évènement théâtral participatif Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille