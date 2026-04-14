Les richesses du marais de Blonville-Villers, Avenue Jean Moulin, Villers-sur-Mer

Les richesses du marais de Blonville-Villers Lundi 20 juillet, 13h30 Avenue Jean Moulin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T13:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T13:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:00:00+02:00

Partons en famille découvrir ce fabuleux marais de Blonville-Villers. Cette balade sera l’occasion de découvrir la diversité des espèces du marais ; initiation à l’ornithologie, découverte des amphibiens des petits ruisseaux et autres petites bêtes de cette zone humide.

Jeune public

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(4-5 km/2h30) – Niveau 2

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Venez découvrir la diversité des espèces du marais. (4-5 km/2h30) – Niveau 2