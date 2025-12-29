Conférence Les plus anciens dinosaures de Normandie Salle BAgot Villers-sur-Mer

Conférence Les plus anciens dinosaures de Normandie

Salle BAgot Rue du Lieutenant Fernand Bagot Villers-sur-Mer Calvados

2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

2026-02-28

L’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer propose une conférence grand public d’Eric Buffetaut sur le thème Les plus anciens dinosaures de Normandie . Identification de fossiles en fin de séance.

Eric Buffetaut est un paléontologue français, chercheur au CNRS depuis 1976. Docteur ès-sciences et directeur de recherche au CNRS, spécialiste des archosaures fossiles et principalement des dinosaures et des ptérosaures, il a publié un grand nombre d’ouvrages (spécialisés ou non) sur les dinosaures et la paléontologie. .

Salle BAgot Rue du Lieutenant Fernand Bagot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 6 20 25 79 95 asso.paleo.villers@orange.fr

English : Conférence Les plus anciens dinosaures de Normandie

The Association Paléontologique de Villers-sur-Mer offers a lecture for the general public by Eric Buffetaut on the theme: The oldest dinosaurs in Normandy . Fossil identification at the end of the session.

