Conférence Les plus anciens dinosaures de Normandie Salle BAgot Villers-sur-Mer
Salle BAgot Rue du Lieutenant Fernand Bagot Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
L’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer propose une conférence grand public d’Eric Buffetaut sur le thème Les plus anciens dinosaures de Normandie . Identification de fossiles en fin de séance.
Eric Buffetaut est un paléontologue français, chercheur au CNRS depuis 1976. Docteur ès-sciences et directeur de recherche au CNRS, spécialiste des archosaures fossiles et principalement des dinosaures et des ptérosaures, il a publié un grand nombre d’ouvrages (spécialisés ou non) sur les dinosaures et la paléontologie. .
Salle BAgot Rue du Lieutenant Fernand Bagot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 6 20 25 79 95 asso.paleo.villers@orange.fr
English : Conférence Les plus anciens dinosaures de Normandie
The Association Paléontologique de Villers-sur-Mer offers a lecture for the general public by Eric Buffetaut on the theme: The oldest dinosaurs in Normandy . Fossil identification at the end of the session.
