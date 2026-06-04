Jouons à Villers Villers 2000 Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Jouons à Villers

Villers 2000 Rue du Docteur Sicard Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le samedi 4 juillet 2026, la place Villers 2000 (rue du Docteur Sicard) troque son bitume contre une dose d’imaginaire. De 14 h à 18 h, la ville invite petits et grands à plonger dans une aventure ludique à ciel ouvert, où la convivialité est le seul mot d’ordre.

Le samedi 4 juillet 2026, la place Villers 2000 (rue du Docteur Sicard) troque son bitume contre une dose d’imaginaire. De 14 h à 18 h, la ville invite petits et grands à plonger dans une aventure ludique à ciel ouvert, où la convivialité est le seul mot d’ordre.

Pour transformer la rue en véritable paradis ludique, les ludothécaires professionnels de Ludo’Perche , et Être et Jouer seront les guides pour explorer une collection inédite de jeux géants et de jouets insolites.

Des espaces thématiques conçus pour stimuler la créativité et les échanges entre générations

• L’Arène des Géants Défis sur des jeux traditionnels en bois, en version XXL.

• Place au Spectacle (3-12 ans) Un coin théâtre et musique pour révéler les talents de demain.

• Le Labo Lego Le temple de la brique colorée pour des constructions familiales sans limites.

• Le Carré des Bâtisseurs (3-10 ans) Un véritable chantier ludique pour les architectes en herbe.

• L’Oasis de Fraîcheur Un espace de motricité douce pour les bébés et des jeux d’eau pour se rafraîchir en s’amusant.

Et pour couronner cette après-midi, la petite roulotte de Sur le fil du mOnde fait escale à Villers-sur-Mer ! Ce spectacle théâtral et musical, joué près de 300 fois à travers toute la France, emmène petits et grands dans un voyage sur différents continents, à la découverte des couleurs, des coutumes et des sonorités du monde. Guidé par la musique, le chant et la danse, ce moment émouvant et drôle célèbre la richesse de notre planète et la joie de vivre ensemble. .

Villers 2000 Rue du Docteur Sicard Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Jouons à Villers

On Saturday 4 July 2026, the Place Villers 2000 (rue du Docteur Sicard) will be swapping its tarmac for a dose of imagination. From 2pm to 6pm, the town is inviting young and old alike to take part in an open-air fun adventure, where conviviality is the only watchword.

L’événement Jouons à Villers Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT SPL Deauville