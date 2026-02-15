Planétarium et veillée astronomie, Paléospace – Musée de France, Villers-sur-Mer
Planétarium et veillée astronomie, Paléospace – Musée de France, Villers-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.
Planétarium et veillée astronomie 10 juillet – 26 octobre Paléospace – Musée de France Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-26T17:00:00+01:00 – 2026-10-26T19:30:00+01:00
Une soirée dédiée à l’astronomie pour s’initier à cette discipline au sein du planétarium du Paléospace et trouver réponse aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres, objets du ciel, dimensions et vie extra-terrestre…
Une veillée pourra suivre selon la météo avec observation en direct dans de puissants télescopes des étoiles, planètes et nébuleuses du moment !
En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection d’un film à 360° suivie des questions du public.
A partir de 7 ans.
(Sur place/2h30) – Niveau 1
Paléospace – Musée de France Paléospace – Musée de France 5 avenue Jean Moulin VILLERS-SUR-MER Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.paleospace-villers.fr/billetterie/ »}]
Une soirée dédiée à l’astronomie pour s’initier à cette discipline au sein du planétarium du Paléospace et trouver réponse aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste : étoiles et planète…
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