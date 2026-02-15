Planétarium et veillée astronomie, Paléospace – Musée de France, Villers-sur-Mer

Planétarium et veillée astronomie 10 juillet – 26 octobre Paléospace – Musée de France Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-26T17:00:00+01:00 – 2026-10-26T19:30:00+01:00

Une soirée dédiée à l’astronomie pour s’initier à cette discipline au sein du planétarium du Paléospace et trouver réponse aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres, objets du ciel, dimensions et vie extra-terrestre…

Une veillée pourra suivre selon la météo avec observation en direct dans de puissants télescopes des étoiles, planètes et nébuleuses du moment !

En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection d’un film à 360° suivie des questions du public.

A partir de 7 ans.

(Sur place/2h30) – Niveau 1

Paléospace – Musée de France Paléospace – Musée de France 5 avenue Jean Moulin VILLERS-SUR-MER Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.paleospace-villers.fr/billetterie/ »}]

Une soirée dédiée à l’astronomie pour s’initier à cette discipline au sein du planétarium du Paléospace et trouver réponse aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste : étoiles et planète…