Informations pratiques

Aniane

LES RICOCHETS DU DIABLE

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Pour la deuxième fois, la CCVH vous invite à vivre une journée inédite au cœur du Grand Site du Pont du Diable une grande compétition de ricochet, ce jeu simple et universel qui réveille nos souvenirs d’enfance.

Entre amis, en famille ou en compétition, venez profiter de la beauté du lieu, de la puissance de l’Hérault et de l’atmosphère paisible de ce site naturel exceptionnel.

Information à venir .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : LES RICOCHETS DU DIABLE

For the first time, the CCVH invites you to experience a unique day at the heart of the Grand Site du Pont du Diable: a great ricochet competition, a simple and universal game that awakens our childhood memories.

With friends, family or competitors, come and enjoy the beauty of the site, the power of the Hérault and the peaceful atmosphere of this exceptional natural site.

L’événement LES RICOCHETS DU DIABLE Aniane a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT