Les rosés de Calissanne à l’honneur RD 10 Château Calissanne Lançon-Provence jeudi 18 juin 2026.

Lançon-Provence

Les rosés de Calissanne à l’honneur

Jeudi 18 juin 2026 de 18h30 à 21h.

Jeudi 27 août 2026 de 18h30 à 21h. RD 10 Château Calissanne La Jasso de Calissanne Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-08-27

Afterwork venez découvrir les rosés du domaine !

Découvrez les 3 vins rosés du domaine de Château Calissanne. Repartez avec votre verre sérigraphié Château Calissanne .



Tartinables à l’achat en supplément. .

RD 10 Château Calissanne La Jasso de Calissanne Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33 delphine.legrand@chateau-calissanne.fr

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English :

After-Work Event—Come Discover the Estate’s Rosés!

L’événement Les rosés de Calissanne à l’honneur Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Provence Tourisme