Les rosés de Calissanne à l’honneur RD 10 Château Calissanne Lançon-Provence
Les rosés de Calissanne à l’honneur RD 10 Château Calissanne Lançon-Provence jeudi 18 juin 2026.
Lançon-Provence
Les rosés de Calissanne à l’honneur
Jeudi 18 juin 2026 de 18h30 à 21h.
Jeudi 27 août 2026 de 18h30 à 21h. RD 10 Château Calissanne La Jasso de Calissanne Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-08-27
Afterwork venez découvrir les rosés du domaine !
Découvrez les 3 vins rosés du domaine de Château Calissanne. Repartez avec votre verre sérigraphié Château Calissanne .
Tartinables à l’achat en supplément. .
RD 10 Château Calissanne La Jasso de Calissanne Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33 delphine.legrand@chateau-calissanne.fr
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After-Work Event—Come Discover the Estate’s Rosés!
L’événement Les rosés de Calissanne à l’honneur Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Provence Tourisme
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