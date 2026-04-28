Concert Jazz Manouche Château Virant Lançon-Provence

Lançon-Provence

Concert Jazz Manouche

Jeudi 25 juin 2026 de 18h30 à 22h30. Château Virant CD10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 22:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Dans le cadre du Festival Les Musicales dans les Vignes, Château Virant accueille le groupe Basilic Swing pour un concert de Jazz Manouche.

Au cœur de l’effervescente scène jazz manouche marseillaise, Basilic Swing revisite avec élégance et audace les grands standards de la chanson française, le temps d’un concert vibrant et généreux.



Né sous les doigts virtuoses de Django Reinhardt, le jazz manouche — aussi appelé jazz français — puise son essence dans la riche tradition musicale des peuples itinérants d’Europe de l’Est. Véritables passeurs de sons, les manouches ont toujours su assimiler et réinventer les musiques croisées sur leur route, dans un processus souvent qualifié de manouchisation .



Dans cet esprit de transmission et de réinvention, Basilic Swing propose un voyage musical où le jazz manouche se mêle à la chanson française, pour une soirée pleine de swing, d’émotions et de complicité.



Sur scène, un quintet magique — deux guitares Pierre Zeinstra et Benjamin Marciano, un violon Frédéric Ladamee, une contrebasse David Bergeron et une clarinette Sylvain Congès — déploie une énergie communicative et une entente parfaite. La virtuosité des musiciens, alliée à leur sens du partage, charme et transporte le spectateur à la croisée des genres, entre tradition et liberté.



Infos pratiques:

18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec foodtrucks sur place (en supplément)

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie en ligne sur le site des Musicales dans les Vignes

Placement libre .

Château Virant CD10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the Festival Les Musicales dans les Vignes, Château Virant welcomes the group Basilic Swing for a concert of gypsy jazz.

L’événement Concert Jazz Manouche Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-28 par Provence Tourisme