LES ROSES FAUVES, Théâtre LE POCHE, Genève

Informations pratiques

LES ROSES FAUVES 4 – 24 mars 2027 Théâtre LE POCHE

De CHF 10.- à CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T19:00:00+01:00 – 2027-03-04T20:45:00+01:00

Fin : 2027-03-24T19:00:00+01:00 – 2027-03-24T20:45:00+01:00

Descendante d’une lignée de femmes andalouses, Lola Cam porte en elle un héritage ancestral : génération après génération, les femmes de sa famille se transmettent des cœurs en tissu renfermant des papiers sur lesquels elles ont inscrit leurs vies et leurs secrets. Cinq cœurs cousus reposent ainsi dans son armoire, protégeant précieusement la mémoire matrimoniale de la famille. Lorsqu’une autrice de roman s’établit quelques mois dans son village pour écrire son prochain livre, c’est l’évidence : leurs trajectoires se croisent, se bousculent et se percutent au moment précis où l’un des cœurs se déchire.

Passant du roman à la scène, Martine Corbat et la dramaturge Carine Corajoud entrent dans la langue de Carole Martinez comme on s’aventurerait pas à pas dans une forêt, avec ses ombres et ses silhouettes. Signe après signe, elles sculptent cette écriture ciselée et luxuriante dans laquelle coexistent merveilleux et réel. Apparaissent alors personnages fabuleux tout droit sortis d’un conte et histoires envoûtantes brouillant encore un peu plus la frontière entre les mondes. Remontant le cours d’un arbre généalogique, elles questionnent l’impact des traumatismes de nos aïeules sur le présent, dans une perspective transgénérationnelle. Comment la résilience permet-elle de se reconstruire et de se libérer du poids du passé ?

Théâtre LE POCHE Rue Marcelle De Kenzac 7 Genève 1204 Cité Genève 41223103759 https://www.lepoche.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://lepoche.ch/spectacle/les-roses-fauves »}] https://www.geneve.ch/theatre-poche

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