UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Romans-sur-Isère

LES SACHANTS – Spectacle d’impro presque scientifique Tryd’hall Romans-sur-Isère

vendredi 2 octobre 2026 · Tryd'hall · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Tryd'hall
Adresse
8 Rue Bonnevaux 26100 Romans sur Isère
Ville
Romans-sur-Isère

LES SACHANTS – Spectacle d’impro presque scientifique Tryd’hall Romans-sur-Isère Vendredi 2 octobre, 20h00

Mandatés par l’Académie Supérieure du Savoir, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-02T21:30:00.000+02:00

1
 

Tryd’hall 8 Rue Bonnevaux 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Romans-sur-Isère