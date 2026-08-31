Informations pratiques

LES SACHANTS – Spectacle d’impro presque scientifique Tryd’hall Romans-sur-Isère Vendredi 2 octobre, 20h00

Mandatés par l’Académie Supérieure du Savoir, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-02T21:30:00.000+02:00

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Tryd’hall 8 Rue Bonnevaux 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère



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