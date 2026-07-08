Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Guinguette des Baumes

2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Rejoignez-nous pour une soirée privée inoubliable avec deux groupes live Les Dissipés & Davy Santiago.

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2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 45 50

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English :

Join us for an unforgettable private evening featuring two live bands: Les Dissipés & Davy Santiago.

L’événement Guinguette des Baumes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme