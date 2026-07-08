Guinguette des Baumes Romans-sur-Isère
samedi 5 septembre 2026 · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Guinguette des Baumes
2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Rejoignez-nous pour une soirée privée inoubliable avec deux groupes live Les Dissipés & Davy Santiago.
.
2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 45 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for an unforgettable private evening featuring two live bands: Les Dissipés & Davy Santiago.
L’événement Guinguette des Baumes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Concert Georges Chelon Café Théâtre La Charrette Romans-sur-Isère 30 juillet 2026
- Soirée braséro Restaurant Choclo Romans-sur-Isère 1 août 2026
- Atelier Street Art à Romans Rue du Mouton Romans-sur-Isère 5 août 2026
- Stage 3 matinées poterie enfant (6-16 ans) Les terres brunes Romans-sur-Isère 5 août 2026
- A vous de jouer Jeux de pouvoir Rue du Mouton Romans-sur-Isère 5 août 2026