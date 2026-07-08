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AGENDA · Romans-sur-Isère

Guinguette des Baumes Romans-sur-Isère

samedi 5 septembre 2026 · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2138 Route des Balmes
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
20 20 20

Romans-sur-Isère

Guinguette des Baumes

2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Rejoignez-nous pour une soirée privée inoubliable avec deux groupes live Les Dissipés & Davy Santiago.
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2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 45 50 

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English :

Join us for an unforgettable private evening featuring two live bands: Les Dissipés & Davy Santiago.

L’événement Guinguette des Baumes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme

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