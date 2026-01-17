Les Musicades 2026 invitent au voyage Rue Bistour Romans-sur-Isère

Les Musicades 2026 invitent au voyage

Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Pass musicades (non nominatif accès 4 concerts)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Créée par la violoncelliste Astrig Siranossian, les Musicades sont une déclaration d’amour à sa ville natale.

Cette année le thème sera le voyage

Le parrain de cette édition sera Vincent Alran, peintre créateur de la Romanaise (visuel du festival)

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Rue Bistour Les Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@festival-musicades.com

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English :

Created by cellist Astrig Siranossian, the Musicades are a declaration of love to her hometown.

This year’s theme is travel

This year’s patron will be Vincent Alran, painter and creator of La Romanaise (festival visual)

L’événement Les Musicades 2026 invitent au voyage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme