A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton ! Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton !

Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Tous les mercredis, la Maison du Patrimoine vous accueille à Valence et à Romans pour partager un moment autour des jeux de sociétés avec Ludicoop.

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Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton !

Every Wednesday, the Maison du Patrimoine welcomes you to Valence and Romans to share a moment around board games with Ludicoop.

L’événement A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme