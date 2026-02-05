A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton ! Rue du Mouton Romans-sur-Isère
A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton ! Rue du Mouton Romans-sur-Isère mercredi 19 août 2026.
Romans-sur-Isère
A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton !
Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 20:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Tous les mercredis, la Maison du Patrimoine vous accueille à Valence et à Romans pour partager un moment autour des jeux de sociétés avec Ludicoop.
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Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton !
Every Wednesday, the Maison du Patrimoine welcomes you to Valence and Romans to share a moment around board games with Ludicoop.
L’événement A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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