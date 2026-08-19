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AGENDA · Romans-sur-Isère

Soirée blind test et karaoké place Aux Herbes Romans-sur-Isère

jeudi 20 août 2026 · place Aux Herbes · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
place Aux Herbes
Adresse
Au chevet de Saint Barnard
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Soirée blind test et karaoké

place Aux Herbes Au chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Dans le cadre des Jeudi terrasse, le Chevet de Saint Barnard lance sa soirée karaoké et blind test: attention, massacre vocal toléré!
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place Aux Herbes Au chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92  auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

As part of the Jeudi Terrasse series, Le Chevet de Saint Barnard is hosting a karaoke and blind test night: be warned—vocal carnage is guaranteed!

L’événement Soirée blind test et karaoké Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme

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