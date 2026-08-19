Soirée blind test et karaoké place Aux Herbes Romans-sur-Isère
jeudi 20 août 2026 · place Aux Herbes · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Soirée blind test et karaoké
place Aux Herbes Au chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre des Jeudi terrasse, le Chevet de Saint Barnard lance sa soirée karaoké et blind test: attention, massacre vocal toléré!
.
place Aux Herbes Au chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Jeudi Terrasse series, Le Chevet de Saint Barnard is hosting a karaoke and blind test night: be warned—vocal carnage is guaranteed!
L’événement Soirée blind test et karaoké Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Visite-atelier en famille Empreinte de vacances Rue Bistour Romans-sur-Isère 19 août 2026
- A vous de jouer Des loups dans la Maison du Mouton ! Rue du Mouton Romans-sur-Isère 19 août 2026
- Jeudi Terrasse du 20 Août Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère 20 août 2026
- Les Musicades 2026 invitent au voyage Rue Bistour Romans-sur-Isère 20 août 2026
- Les Musicades Voyage musical de l’Europe à Broadway sur les traces de Kurt Weill Rue Bistour Romans-sur-Isère 20 août 2026