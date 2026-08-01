Stage d’échecs Echiquier Romanais-Péageois Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Stage d’échecs

Echiquier Romanais-Péageois 1 Rue Docq Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

les trois matinées.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 09:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Pour la fin des vacances d’été, venez nombreux faire un stage d’échecs spécial enfants proposé par l’Échiquier Romanais Péageois. Progressez aux échecs dans une ambiance conviviale et motivante !

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Echiquier Romanais-Péageois 1 Rue Docq Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 49 38 erp.echecs@gmail.com

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English :

To wrap up the %E9t%E9 summer break, we invite everyone to join us for a special chess camp for kids offered by the %C9chiquier Romanais P%E9ageois. Improve your chess skills in a friendly and motivating atmosphere!

L’événement Stage d’échecs Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-30 par Valence Romans Tourisme