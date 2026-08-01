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AGENDA · Romans-sur-Isère

Stage d’échecs Echiquier Romanais-Péageois Romans-sur-Isère

vendredi 28 août 2026 · Echiquier Romanais-Péageois · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Echiquier Romanais-Péageois
Adresse
1 Rue Docq
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
50 50 50 les trois matinées.

Romans-sur-Isère

Stage d’échecs

Echiquier Romanais-Péageois 1 Rue Docq Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

les trois matinées.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 09:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Pour la fin des vacances d’été, venez nombreux faire un stage d’échecs spécial enfants proposé par l’Échiquier Romanais Péageois. Progressez aux échecs dans une ambiance conviviale et motivante !
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Echiquier Romanais-Péageois 1 Rue Docq Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 49 38  erp.echecs@gmail.com

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English :

To wrap up the %E9t%E9 summer break, we invite everyone to join us for a special chess camp for kids offered by the %C9chiquier Romanais P%E9ageois. Improve your chess skills in a friendly and motivating atmosphere!

L’événement Stage d’échecs Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-30 par Valence Romans Tourisme

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