Visite guidée nocturne la Collégiale Saint-Barnard Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère

Visite guidée nocturne la Collégiale Saint-Barnard

Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28

Les Amis de la Collégiale Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets vous propose des visites guidées nocturnes de la Collégiale Saint-Barnard tout au long de l’été, venez nombreux pour en profiter !

.

Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Amis de la Collégiale Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets (Friends of the Collegiate Church of Saint-Barnard and the Calvary of the Récollets) are offering night-time guided tours of the Collegiate Church of Saint-Barnard throughout the summer. Come one, come all!

L’événement Visite guidée nocturne la Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-05 par Valence Romans Tourisme