Festival Ô Mon PlatO Cap 26 Romans-sur-Isère
samedi 5 septembre 2026 · Cap 26 · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Festival Ô Mon PlatO
Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:30:00
fin : 2026-09-05 00:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le festival Ô mon PlatO revient pour la 6 ème année et proposera aux habitants de Romans et ses environs un évènement festif et familial.
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Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org
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English : Festival Ô Mon PlatO
The %D4 mon PlatO festival is back for its 6 %E8th year and will offer residents of Romans and the surrounding area a festive, family-friendly event.
L’événement Festival Ô Mon PlatO Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme
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