Festival Ô Mon PlatO Cap 26 Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Festival Ô Mon PlatO

Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:30:00

fin : 2026-09-05 00:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le festival Ô mon PlatO revient pour la 6 ème année et proposera aux habitants de Romans et ses environs un évènement festif et familial.

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Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

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English : Festival Ô Mon PlatO

The %D4 mon PlatO festival is back for its 6 %E8th year and will offer residents of Romans and the surrounding area a festive, family-friendly event.

L’événement Festival Ô Mon PlatO Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme