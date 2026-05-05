Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures Rue Bistour Romans-sur-Isère
Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures Rue Bistour Romans-sur-Isère mercredi 29 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Durant les vacances d’été, le Musée de la Chaussure vous propose des visites-ateliers en famille !
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Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr
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English : Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures
During the summer vacations, the Musée de la Chaussure offers family visits and workshops!
L’événement Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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