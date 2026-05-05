Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Durant les vacances d’été, le Musée de la Chaussure vous propose des visites-ateliers en famille !

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Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

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English : Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures

During the summer vacations, the Musée de la Chaussure offers family visits and workshops!

L’événement Visite-atelier en famille Création de mini-chaussures Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme