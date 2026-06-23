Ohlungen

Les Sacrés Vendredis de la Klose

route d’Uhlwiller Ohlungen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les Sacrés Vendredis de la Klose accueillent dans le cadre intimiste de la chapelle Murat COSKUN et Beatriz PICAS qui partagent la même passion créer une musique qui se situe à la croisée des mondes et des styles.

Les Sacrés Vendredis de la Klose accueillent dans le cadre intimiste de la chapelle Murat COSKUN et Beatriz PICAS qui partagent la même passion créer une musique qui se situe à la croisée des mondes et des styles. La combinaison des percussions du monde, du violoncelle et de la voix offre pour cela les meilleures conditions chanter avec le violoncelle, jouer du tambour avec la voix, faire pleurer et rire les percussions. Picas et Coskun semblent ne faire qu’un avec leurs instruments et insufflent leur propre vie à leurs compositions. Leur programme en duo, léger et rafraîchissant, est le résultat. Tous deux séduisent toujours par leur authenticité et leur vivacité lorsqu’ils s’immergent dans des dialogues musicaux. Leurs racines portugaises et turques se devinent comme la caisse de résonance de leurs compositions communes, et l’on croit parfois percevoir la mélancolie venue de la mer ou l’exubérance teintée de douleur de l’âme venue des montagnes. Murat Coskun, percussions, voix Beatriz Picas, violoncelle, voix .

route d’Uhlwiller Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 02 35 vendredi.klose@gmail.com

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English :

Les Sacrés Vendredis de la Klose welcomes Murat COSKUN and Beatriz PICAS to the intimate setting of the chapel, where they share the same passion for creating music at the crossroads of worlds and styles.

L’événement Les Sacrés Vendredis de la Klose Ohlungen a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau