LES SALONS DU MUSÉE DALÍ HALLUCINATIONS POLITIQUES ET TERRITOIRE CATALAN Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
LES SALONS DU MUSÉE DALÍ HALLUCINATIONS POLITIQUES ET TERRITOIRE CATALAN Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan mercredi 29 avril 2026.
Perpignan
LES SALONS DU MUSÉE DALÍ HALLUCINATIONS POLITIQUES ET TERRITOIRE CATALAN
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Le musée ouvre un espace de dialogue et de réflexion collective. Comment regarder une œuvre ? Comment comprendre un accrochage ou un courant ? Ces rendez-vous donnent aux visiteurs une place active dans la discussion, dans l’esprit des salons qui ont…
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
The museum opens up a space for dialogue and collective reflection. How do you look at a work? How can we understand an exhibition or a trend? These gatherings give visitors an active place in the discussion, in the spirit of the salons that have…
L’événement LES SALONS DU MUSÉE DALÍ HALLUCINATIONS POLITIQUES ET TERRITOIRE CATALAN Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT66
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