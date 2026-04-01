LES SALONS DU MUSÉE DALÍ HALLUCINATIONS POLITIQUES ET TERRITOIRE CATALAN Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Perpignan

LES SALONS DU MUSÉE DALÍ HALLUCINATIONS POLITIQUES ET TERRITOIRE CATALAN

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:30:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Le musée ouvre un espace de dialogue et de réflexion collective. Comment regarder une œuvre ? Comment comprendre un accrochage ou un courant ? Ces rendez-vous donnent aux visiteurs une place active dans la discussion, dans l’esprit des salons qui ont…

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

The museum opens up a space for dialogue and collective reflection. How do you look at a work? How can we understand an exhibition or a trend? These gatherings give visitors an active place in the discussion, in the spirit of the salons that have…

L’événement LES SALONS DU MUSÉE DALÍ HALLUCINATIONS POLITIQUES ET TERRITOIRE CATALAN Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT66