Les samedis à l’écocentre Voyage sonore Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie

Les samedis à l’écocentre Voyage sonore

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un voyage sonore aux notes de piano, avec Kasia un moment de détente et de lâcher-prise.

Un voyage sonore aux notes de piano, avec Kasia un moment de détente et de lâcher-prise. .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 03 21 contact@ecocentre.org

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English : Les samedis à l’écocentre Voyage sonore

A sonic journey of piano notes, with Kasia, a moment of relaxation and letting go.

L’événement Les samedis à l’écocentre Voyage sonore Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-05-19 par Isle-Auvézère