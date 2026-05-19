Les samedis à l’écocentre Voyage sonore Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Les samedis à l’écocentre Voyage sonore Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie samedi 20 juin 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Les samedis à l’écocentre Voyage sonore
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un voyage sonore aux notes de piano, avec Kasia un moment de détente et de lâcher-prise.
Un voyage sonore aux notes de piano, avec Kasia un moment de détente et de lâcher-prise. .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 03 21 contact@ecocentre.org
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English : Les samedis à l’écocentre Voyage sonore
A sonic journey of piano notes, with Kasia, a moment of relaxation and letting go.
L’événement Les samedis à l’écocentre Voyage sonore Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-05-19 par Isle-Auvézère
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