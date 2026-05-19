Mercredi en famille atelier Tawashi Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier Tawashi Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 17 juin 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier Tawashi
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Atelier Tawashi ou comment joindre l’utile à l’agréable
Atelier Tawashi ou comment joindre l’utile à l’agréable .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille atelier Tawashi
Tawashi workshop or combining business with pleasure
L’événement Mercredi en famille atelier Tawashi Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-05-19 par Isle-Auvézère
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