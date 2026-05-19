Mercredi en famille atelier Tawashi Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille atelier Tawashi

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Atelier Tawashi ou comment joindre l’utile à l’agréable

Atelier Tawashi ou comment joindre l’utile à l’agréable .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille atelier Tawashi

Tawashi workshop or combining business with pleasure

L’événement Mercredi en famille atelier Tawashi Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-05-19 par Isle-Auvézère