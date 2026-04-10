Les samedis au Japon Maison de l’Erdre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

– En accès libreSamedis 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 5 septembre et 3 octobre à 11h, 15h et 16h30Par l’équipe de la Maison de l’ErdreAu fil des saisons et selon la météo, découvrez les animations de la Maison de l’Erdre : visites guidées, démonstrations de ratissage du jardin zen et ateliers créatifs (origami, calligraphie, kamishibai…). – Sur réservationSamedi 2 mai à 15h et 16h30Printemps japonais – Découverte du SenchaPar Nihoncha KoyomiUne dégustation guidée pour s’initier au thé japonais mêlant approche sensorielle et culturelle.RéserverSamedis 4 juillet et 1er août à 15h et 16h30Été japonais – Découverte du Sencha à froid infusé douxPar Nihoncha KoyomiUne dégustation guidée pour s’initier au thé japonais mêlant approche sensorielle et culturelle.Réserver

Maison de l’Erdre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 41 11 https://metropole.nantes.fr/lieu/maison-de-l-erdre Animation.IleDeVersailles@mairie-nantes.fr



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