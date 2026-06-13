Les Samedis au Réseau de Confiance : Ateliers numériques Réseau de Confiance Nantes Nord Nantes
Les Samedis au Réseau de Confiance : Ateliers numériques Réseau de Confiance Nantes Nord Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit et réservé aux personnes retraités Réseau de Confiance est un service gratuit, à but non commercial et ouvert à toutes personnes à la retraite. Senior
Retraité et l’envie de sortir de chez vous ? L’équipe de Réseau de Confiance vous ouvre ses portes pour partager des moments de convivialité et tisser de nouveaux liens.Vous pourrez participer gratuitement à des activités, obtenir de l’aide sur le plan numérique ou simplement discuter autour d’un café.
Réseau de Confiance Nantes Nord Nantes 44300
0630896141
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