Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Samedis au Réseau de Confiance : Ateliers numériques Réseau de Confiance Nantes Nord Nantes

Les Samedis au Réseau de Confiance : Ateliers numériques Réseau de Confiance Nantes Nord Nantes

Les Samedis au Réseau de Confiance : Ateliers numériques Réseau de Confiance Nantes Nord Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Réseau de Confiance Nantes Nord

Adresse : 4 Rue Samuel de Champlain 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Gratuit et réservé aux personnes retraités Réseau de Confiance est un service gratuit, à but non commercial et ouvert à toutes personnes à la retraite.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit et réservé aux personnes retraités Réseau de Confiance est un service gratuit, à but non commercial et ouvert à toutes personnes à la retraite. Senior 

Retraité et l’envie de sortir de chez vous ? L’équipe de Réseau de Confiance vous ouvre ses portes pour partager des moments de convivialité et tisser de nouveaux liens.Vous pourrez participer gratuitement à des activités, obtenir de l’aide sur le plan numérique ou simplement discuter autour d’un café.

Réseau de Confiance Nantes Nord Nantes 44300
0630896141


Afficher la carte du lieu Réseau de Confiance Nantes Nord et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)