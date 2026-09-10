Les Samedis de l’histoire Mobiliser et se mobiliser. Etude socio-historique de la grève ouvrière mayennaise de l’automne 1973 Archives Départementales de la Mayenne Laval

Informations pratiques

Laval

Les Samedis de l’histoire Mobiliser et se mobiliser. Etude socio-historique de la grève ouvrière mayennaise de l’automne 1973

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le 18 octobre 1973, Le Monde titre Quinze jours de grève en Mayenne, Laval découvre qu’elle est passée de l’ère des notables à celle des luttes sociales . Pourquoi ce conflit, qui mobilise près de 5 000 travailleurs, est-il si peu resté dans les mémoires des Mayennais ?

Comment un tel mouvement de grève a-t-il pu émerger dans une Mayenne traditionnellement aux mains de la droite catholique, où la présence syndicale et l’histoire des luttes sont souvent considérées comme limitées, et dans des usines dont le personnel est principalement féminin ? En s’appuyant sur des entretiens et sur des archives, la conférencière exposera sa recherche à la croisée de l’histoire et de la sociologie.

A la fin de la conférence, repartez avec le journal de recherche de Rose Menez-Allanic sur ce sujet.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Parking gratuit sur place. .

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 10 90 archives@lamayenne.fr

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English :

On October 18, 1973, *Le Monde* ran the headline: “Fifteen days of strike action in Mayenne: Laval discovers that it has moved from the era of local elites to that of social struggles.” Why has this conflict—which mobilized nearly 5,000 workers—left such a faint impression on the memories of the people of Mayenne?

L’événement Les Samedis de l’histoire Mobiliser et se mobiliser. Etude socio-historique de la grève ouvrière mayennaise de l’automne 1973 Laval a été mis à jour le 2026-08-24 par LAVAL TOURISME