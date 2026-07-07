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AGENDA · Espagnac

Les Samedis d’Espagnac Espagnac

samedi 1 août 2026 · Espagnac

Les Samedis d’Espagnac Espagnac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
19150 Espagnac
Département
Corrèze
Tarif

Espagnac

Les Samedis d’Espagnac

Le Bourg Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

17 h expo photos sur les paréidolies soirée Spaniaco avec Steve Michael   .

Le Bourg Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 02 85 31 

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English : Les Samedis d’Espagnac

L’événement Les Samedis d’Espagnac Espagnac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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