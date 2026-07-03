AGENDA · Espagnac
Les samedis d’Espagnac Espagnac
samedi 22 août 2026 · Espagnac
Informations pratiques
Espagnac
Les samedis d’Espagnac
Le Bourg Espagnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
14 h tournoi de pétanqu 17 h balade en poneys Orchestre Session Rock .
Le Bourg Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 02 85 31
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English : Les samedis d’Espagnac
L’événement Les samedis d’Espagnac Espagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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