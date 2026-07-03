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AGENDA · Espagnac

Les samedis d’Espagnac Espagnac

samedi 22 août 2026 · Espagnac

Les samedis d’Espagnac Espagnac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
19150 Espagnac
Département
Corrèze
Tarif

Espagnac

Les samedis d’Espagnac

Le Bourg Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

14 h tournoi de pétanqu 17 h balade en poneys Orchestre Session Rock   .

Le Bourg Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 02 85 31 

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English : Les samedis d’Espagnac

L’événement Les samedis d’Espagnac Espagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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