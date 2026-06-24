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Les samedis d’Espagnac Espagnac

Les samedis d’Espagnac Espagnac

Les samedis d’Espagnac Espagnac samedi 8 août 2026.

Adresse
Le Bourg
Ville
19150 Espagnac
Département
Corrèze
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Espagnac

Les samedis d’Espagnac

Le Bourg Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Soirée moules frites par l’APE et démonstration des gestes qui sauvent par les Sapeurs-Pompiers   .

Le Bourg Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 02 85 31 

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English : Les samedis d’Espagnac

L’événement Les samedis d’Espagnac Espagnac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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