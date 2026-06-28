« Les Sarah sont dans la place », vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes jeudi 9 juillet 2026.

« Les Sarah sont dans la place », vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 9 juillet, 12h30 Ille-et-Vilaine

‍♀️ ‍♀️ ‍♂️ Faisons vivre la place Sarah Bernhardt à Bréquigny ! ‍♂️ ‍♂️ ‍♀️

Les Sarah ne prennent pas toutes leurs congés en même temps… Heureusement !

**La place Sarah Bernhardt continue de vivre !**

**Pas de vacances pour la convivialité ! **

**Déjeunons ensemble !**

**Retrouvons-nous Square Sarah Bernhardt**

**le Jeudi 9 juillet 2026 de 12 h 30 à 14 h 00**

Chacun.e apporte son pique-nique ou achète son repas aux étals du marché.

Venez partager une discussion, un sourire… et **un bon moment ensemble !**

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités, à l’image de notre quartier.

Prenons le temps d’échanger, de partager et de donner la parole à chacune et chacun.

**Au plaisir de partager ce déjeuner avec vous !**

**Ouvert à toutes et tous.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T14:00:00.000+02:00

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Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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