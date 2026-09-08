Informations pratiques

« Les Sarah sont dans la place », vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 10 septembre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Une sociologue à la rencontre des habitant.es

**À l’occasion de notre déjeuner mensuel, nous aurons le plaisir d’accueillir une sociologue qui mène une enquête sur les discriminations dans l’espace public.**

* Comment vivons-nous les espaces publics de notre quartier ?

* Nous sentons-nous tous à notre place ?

* Avons-nous déjà été témoin ou victime de comportements discriminatoires ?

* Les femmes et les hommes occupent-ils l’espace public de la même manière ?

**N’hésitez pas à venir échanger, partager votre vécu.**

Cette présence fait pleinement écho à la démarche des Sarah. Créer des espaces de rencontre, de dialogue et de réflexion autour de la place de chacune et chacun dans l’espace public.

Cette enquête est l’occasion de recueillir la parole et les expériences des habitant·es, dans toute leur diversité, afin de mieux comprendre les réalités vécues dans l’espace public.

**Rendez-vous square Sarah Bernhardt,**

**le jeudi 10 septembre 2026 de 12h00 à 14h00**

(**Pour le bon déroulement de l’enquête, il est conseillé d’arriver à 12h00**)

Si la météo n’est pas favorable, nous irons au Fournil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-10T14:00:00.000+02:00

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Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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