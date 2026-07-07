UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouigneau

Les savoir-faire affûter ses couteaux écomusée ker dreger Plouigneau

dimanche 15 novembre 2026 · écomusée ker dreger · Plouigneau

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
écomusée ker dreger
Adresse
4 Rue du 9 Août
Ville
29610 Plouigneau
Département
Finistère
Tarif

Plouigneau

Les savoir-faire affûter ses couteaux

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15 16:30:00

Date(s) :
2026-11-15

Un rémouleur s’installe à l’écomusée le temps d’un atelier. Il vous expliquera et vous montrera comment garder les couteaux affûtés.   .

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les savoir-faire affûter ses couteaux Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plouigneau (Finistère)