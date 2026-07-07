Les savoir-faire affûter ses couteaux écomusée ker dreger Plouigneau

Informations pratiques

Plouigneau

Les savoir-faire affûter ses couteaux

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 16:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Un rémouleur s’installe à l’écomusée le temps d’un atelier. Il vous expliquera et vous montrera comment garder les couteaux affûtés. .

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English :

L’événement Les savoir-faire affûter ses couteaux Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX