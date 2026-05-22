Les Scènes de Jardin La Coquillonnaie Val-Couesnon

Val-Couesnon

Les Scènes de Jardin

La Coquillonnaie Château de la Coquillonnaie Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

Les Scènes de Jardin commencent avec les scènes surprises théâtre, danse, chant, musique, conte et le clown Acroline… A ne pas rater !

Ensuite, à la tombée de la nuit, le spectacle Figaro ci, Figaro là , une adaptation des pièces Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro de Beaumarchais sera présentée.

Une comédie riche en rebondissement. Un moment de plaisir et de magie grâce à une création lumières mettant en avant le patrimoine local qu’est le château de la Coquillonnaie.

L’ambiance des soirées Scènes de Jardin est festive et familiale pour le plus grand bonheur de tous spectateurs, comédiens, techniciens, bénévoles et organisateurs. De plus, nous proposons une possibilité de se restaurer sur place (galettes saucisse, far breton).

Spectacles tout public en plein air Pensez à apporter des pulls, couvertures ou duvets

Fléchage suivre le chat à Tremblay .

La Coquillonnaie Château de la Coquillonnaie Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 07 08 80

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English :

L’événement Les Scènes de Jardin Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne