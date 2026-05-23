Balade Champêtre à Saint-Ouen-la-Rouërie Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon
Balade Champêtre à Saint-Ouen-la-Rouërie Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon dimanche 6 septembre 2026.
Val-Couesnon
Balade Champêtre à Saint-Ouen-la-Rouërie
Saint-Ouen-la-Rouërie Parvis de l’église Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Promenade théâtrale mise en espace par Caroline Jarril.
Tout au long de l’été, les comédiens amateurs de l’Arthéa viendront animer votre village le temps d’une balade dominicale…
Pour ce dernier dimanche, le rendez-vous sera donné à Saint-Ouen-la-Rouërie. Venez donc vous promener dans les rues de votre ville où au détour d’une ruelle, d’une maison, d’un jardin, les comédiens vous surprendront sur des textes drôles et burlesques. .
Saint-Ouen-la-Rouërie Parvis de l’église Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 07 08 80
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L’événement Balade Champêtre à Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne