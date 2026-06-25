Via Aeterna Quatuor Girard Schubert et Mendelssohn, aimer à en mourir Eglise Saint-Martin Val-Couesnon

Val-Couesnon

Via Aeterna Quatuor Girard Schubert et Mendelssohn, aimer à en mourir

Eglise Saint-Martin 13 place de la République Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Concert du Quatuor Girard (violons, alto et violoncelle) dans le cadre du festival musical Via Aeterna.

Constitué au sein d’une grande fratrie, le Quatuor Girard est né d’une passion commune révélée par la pratique très précoce de la musique de chambre en famille. Formé par le Quatuor Ysaÿe, il reçoit aussi les enseignements du Festival d’Aix-en-Provence, de l’European Chamber Music Academy, l’Académie de Villecroze, Musique à Flaine, Proquartet…

Le quatuor à cordes, intrinsèquement, est un instrument qui franchit des barrières et réunit des impossibles. C’est pour cela sans doute, que Mendelssohn et Schubert l’ont choisi pour exprimer des choses indicibles sur la mort, cette frontière ultime qui nous préoccupe tous et tant. Mendelssohn compose son opus 80 à la mort de sa sœur Fanny comme un immense geste d’amour. Lui qui la suivra peu après, avec une conscience tragique, préfigure dans sa musique une forme d’abandon à ce destin commun.

Schubert nous livre ensuite une vision de la mort non pas sinistre ou effrayante, mais douce, séductrice, sans aucune violence, suggérant l’idée du cycle de la vie où la mort serait la dormance de l’hiver, qui s’ouvrira forcément vers le printemps.

Programme

Felix Mendelssohn Quatuor à cordes en fa mineur, op. 80, dit Requiem pour Fanny

Franz Schubert Quatuor à cordes en ré mineur (D. 810), dit La jeune fille et la mort

Réservations possibles en ligne ou à l’Office de Tourisme de Bazouges-la-Pérouse. .

Eglise Saint-Martin 13 place de la République Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Via Aeterna Quatuor Girard Schubert et Mendelssohn, aimer à en mourir Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne