Sortie nature Explorer les plantes sauvages du Moulin de Babel La Fontenelle Val-Couesnon

Informations pratiques

Val-Couesnon

Sortie nature Explorer les plantes sauvages du Moulin de Babel

La Fontenelle 376 Lieu-dit Le Vieux Moulin Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:45:00

fin : 2026-07-18 11:45:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Profitez de sorties natures inédites proposées par le Moulin de Babel et menées par Danièle de Notre Nature au Fil des Saisons, spécialisée dans l’observation des plantes sauvages et à l’utilisation des plantes bio-indicatrices.

Depuis plusieurs mois, le Moulin de Babel travaille avec Danièle autour d’un projet d’étude des sols, des paysages et de la biodiversité locale. Sa démarche lui a déjà permis la réalisation d’un inventaire floristique du site.

Dans ce cadre, le Moulin de Babel propose de nombreuses sorties entre juin et septembre pour découvrir les plantes sauvages sur son terrain à la biodiversité riche.

Chaque balade s’adapte aux participants, à leurs connaissances, à leurs questions et aux découvertes du moment.

Avec les adultes, les sorties privilégient l’observation, la compréhension des milieux et l’apprentissage de méthodes d’identification. Avec les enfants, l’approche devient plus ludique, sous forme d’exploration, tout en conservant le même objectif apprendre à observer la nature.

Accessibles aux débutants comme aux personnes déjà sensibilisées à la botanique, ces sorties invitent à porter un regard nouveau sur les plantes qui nous entourent, leurs usages, leurs liens avec le vivant et les paysages qu’elles révèlent. L’ambition est de transmettre des clés d’observation et l’envie de poursuivre l’exploration par soi-même.

Calendrier des sorties programmées

Juillet Samedi 18 et Dimanche 19

Août Samedi 29 et Dimanche 30

Septembre Samedi 5, 19, 26 et Dimanche 6, 13, 20, 27

Participation libre Inscription obligatoire par SMS

Prévoir des chaussures adaptées aux chemins parfois humides.

Manches longues et pantalon sont recommandés pour limiter le risque de tiques. .

La Fontenelle 376 Lieu-dit Le Vieux Moulin Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 66 10 01 06

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English :

L’événement Sortie nature Explorer les plantes sauvages du Moulin de Babel Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne